Суд отложил слушания по делу 13-летней школьницы, участвовавшей в убийстве инвалида

Свердловский областной суд взял перерыв по делу об изоляции 13-летней участницы расправы над инвалидом из Березовского. Суду потребовались дополнительные доказательства, материалы, которые могут помочь в оценке её личности, профилактических мер, которые проводились в отношении неё, условий ее проживания, и так далее. Слушание перенесено на 14 декабря, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Напомним, в августе пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Всем школьникам, кроме 13-летней Полины, были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Но комиссия по делам несовершеннолетних Березовского ходатайствовала об изоляции девочки. В сентябре городской суд отклонил эту просьбу. Тогда представители комиссии подали апелляцию в областной суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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