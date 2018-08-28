В Березовском уволился директор школы, где учился один из участников жестокой расправы над инвалидом

В Березовском объявлены выговоры директорам трех школ, в которых учились подростки, избившие до смерти 20-летнего инвалида. Один руководитель учебного заведения написал заявление об увольнении. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов. Он также отметил, что за случившееся должны понести ответственность и чиновники администрации муниципалитета.

«В этой трагедии виноваты все. К сожалению, плохо работали службы профилактики, которые упустили этих подростков. Дети состояли на учете органов ПДН, но были предоставлены сами себе. Мое мнение, в этом виноваты не только школы. Поэтому я потребовал принятия мер в отношении руководителей администрации города. Начальнику управления образования объявлен выговор, и я поставлю вопрос, насколько он соответствует своей должности, когда глава муниципалитета выйдет из отпуска. Ответственность должна быть коллективной», – прокомментировал Юрий Зеленов.

Представитель прокуратуры Свердловской области Александр Маренич добавил, что сейчас в Березовском ведется проверка органов ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних. Выводы о том, как службы исполняли свои обязанности, будут сделаны позднее.

Напомним, жестокое убийство 20-летнего жителя Березовского случилось в начале августа. По версии следствия, в преступлении участвовала целая группа подростков ‒ 13-летняя девочка и четверо парней в возрасте от 14 до 16 лет. Они завели молодого человека, имевшего инвалидность, в гаражи, заставили раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, юноша умер от черепно-мозговой травмы. Подростки были найдены по горячим следам. Всем, кроме девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». На прошлой неделе Березовский городской суд отправил троих подозреваемых в СИЗО, один фигурант находится под домашним арестом. Самая младшая участница расправы, скорее всего, будет направлена в спецшколу.

Суд по мере пресечения для подростков, забивших инвалида

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.18

Свердловский министр отсудил у государства 3 млн за незаконное помещение в СИЗО. / Сотрудникам «Уралаэрогеодезии» насильно урезают зарплату. / Сотрудница первоуральской турфирмы не смогла скрыться от обманутых клиентов в Краснодаре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»