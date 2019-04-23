Приговор подросткам, убившим инвалида: снятое ими видео стало важнейшим доказательством (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Березовском суде состоялось финальное заседание по громкому делу об убийстве инвалида Дмитрия Рудакова. Подростки, обвиняемые в жесткой расправе над 20-летним юношей, пришли в зал с вещами. Перед оглашением приговора они перешептывались со своими мамами. Вопросы журналистов ответчики и их законные представители проигнорировали.

Приговор подросткам

Во время заседания судья не зачитывала материалы уголовного дела в связи с тем, что его главные фигуранты – несовершеннолетние. Потому приговор был оглашен сразу. Всех четверых парней суд признал виновными по п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». За совершенное преступление подсудимого К. (который уже отбывает наказание за другое преступление) приговорили к 9 годам и 9 месяцам воспитательной колонии. Его подельника З. – к 9 годам воспитательной колонии. Третьего подсудимого, М., – к 8 годам 8 месяцам воспитательной колонии. И четвертого, К., – к 8,5 годам лишения свободы.

Прокуратура запрашивала для каждого участника расправы над инвалидом наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев.

Ранее трое из осужденных находились под домашним арестом. После оглашения приговора на каждого поочередно судебные приставы надели наручники, в связи с изменением меры пресечения на содержание под стражей – на время обжалования приговора подростки будут находиться в СИЗО.

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия Рудакова, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью».

В декабре

прошлого года Свердловский областной суд вынес решение об изоляции 13-летней школьницы, которая принимала участие в расправе, снимая происходящее на видео, – полтора года она проведет в закрытом учебном заведении специального типа. В каком городе находится это учреждение, прессе не сообщалось.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала, что подростки признавали свою вину, но частично. «Они отказывались признавать умысел в совершении убийства. Говорили о том, что хотели причинить тяжкие телесные повреждения. Однако имеющаяся в материалах дела видеозапись полностью опровергла их слова», – дополнила Марина Канатова.

Мама зверски забитого Дмитрия Рудакова говорит, что наказание справедливое. С ее мнением согласны жители Березовского.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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