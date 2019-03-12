Суд по делу подростков, обвиняемых в убийстве инвалида: матери погибшего предлагали деньги (ВИДЕО)

Сегодня в Березовском суде состоялось первое заседание по существу по громкому делу подростков, которые забили насмерть инвалида. «В данный момент мы исследуем характеристики их личностей, опрашивая представителей системы профилактики правонарушений преступлений среди несовершеннолетних. Подсудимые вину признают частично. С квалификацией не согласны», – рассказала старший помощник прокурора Березовского Ульяна Жевлакова. Общаться с журналистами подростки отказались.

Суд над подростками в Березовском

Преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». В связи с тем, что фигуранты несовершеннолетние, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

На прошлом заседании мама убитого инвалида Елена заявила, что с ней пытались «договориться». «Я ни на что не иду, и мне их предложения не интересны. Мне интересно, чтобы была справедливость, и чтобы они понесли соответствующее наказание. Я каждому желаю максимального наказания», – рассказала журналистам Елена Рудакова.

Сегодня перед заседанием юрист Алефтина Яманаева, которая пришла вместе с одной из мам обвиняемых, подтвердила, что потерпевшей предлагали деньги через адвоката. Но мама убитого отказалась. «Потерпевший деньги предлагали, она отказалась. Она не считает нужным встречаться. Это ее право», – рассказала журналистам юрист.

Она также дополнила, что в адрес родителей обвиняемых после произошедшего посыпались угрозы. «Очень много угроз было. Все навалились на них. Была травля, насколько мне известно. Около дома караулили», – дополнила Яманаева.

Сегодня во время заседания был объявлен десятиминутный перерыв, чтобы обвиняемые могли сходить в туалет. Вопросы журналистов фигуранты громкого уголовного дела игнорировали или отказывались что-либо комментировать.

Екатеринбург, служба информации

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