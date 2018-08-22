В Березовском начался суд над подростками, забившими инвалида, – им выбирают меру пресечения

В Березовском городском суде с утра рассматривают ходатайства следователей о заключении под стражу троих подростков, которые участвовали в издевательствах и избиении 20-летнего инвалида. Судья – Ирина Зиновьева.

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, журналистов пустили в зал буквально на пару минут. Причина ‒ возраст обвиняемых. Все они еще не достигли совершеннолетия, так что и заседание по мере пресечения проходит в полузакрытом режиме. Впрочем, представителей СМИ, возможно, пустят в зал, когда будут оглашать решение.

Обвиняемые в жестокой расправе над инвалидом пришли в суд с адвокатами. Однако защита комментариев не дает, по крайней мере, пока. По всем троим подросткам решения будут выноситься отдельно. Пока что рассматривают ходатайство по первому из трех.

Напомним, в преступлении участвовала целая группа подростков ‒ девочка 13 лет и четверо парней в возрасте от 14 до 16. Они завели 20-летнего молодого человека в гаражи, заставили раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, юноша умер от черепно-мозговой травмы. Подростки были найдены по горячим следам.

Одного из них, ранее уже судимого, сразу же заключили под стражу. Остальных ‒ кроме девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, ‒ изначально отправили восвояси под подписку о невыезде. Но после народного схода в Березовском СК пересмотрел решение и обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на время следствия. Всем парням уже предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее смерть потерпевшего». Максимальное наказание по этой статье ‒ 15 лет лишения свободы. Что касается девочки, то для нее будут другие санкции ‒ следователи предлагают отправить ее в спецшколу на три года. Это также максимальное наказание для ее возраста.

Екатеринбург, служба информации

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