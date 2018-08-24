После убийства в Березовском родители детей-инвалидов требуют ужесточить Уголовный кодекс

Жуткий случай в Березовском, где группа подростков забила насмерть 20-летнего юношу-инвалида, всколыхнул общество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) выступила со специальным обращением к обществу и СМИ.

ВОРДИ потребовала внесения поправок в Уголовный кодекс. «Мы будем инициировать внесение поправок в статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Мы считаем, что преступления против людей с инвалидностью, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, заслуживают отдельного упоминания в законодательстве как показатель высшей степени деградации и упадка личности преступника, позволившего себе издевательство и насилие над человеком, который не может себя защитить», – говорится в заявлении организации.

Свердловское отделение ВОРДИ также выступило с заявлением. Оно приняло решение разработать областной проект взаимодействия с образовательными учреждениями: здоровых подростков и молодых людей научат общаться со своими особенными сверстниками, объяснят, чем им можно помочь, как поддержать. «Также необходимо внедрить систему общественного контроля над случаями проявления агрессии по отношению к людям с инвалидностью и оперативного реагирования на них. Ведь именно безнаказанность и замалчивание этих фактов может впоследствии толкнуть кого-то на преступление», – подчеркивают общественники.

Напомним, по версии следствия, 9 августа в Березовском пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Когда о преступлении узнали горожане, в Березовском прошел народный сход. В нем участвовали, в основном, женщины и дети. Они потребовали от местных властей и правоохранительных органов жестко наказать группу подростков. Сейчас всем подозреваемым, кроме 13-летней девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Трое молодых людей помещены под стражу, один – под домашний арест.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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