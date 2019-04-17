Подростки, забившие насмерть инвалида, выступили с последним словом (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском суде подростки, забившие насмерть инвалида, сегодня выступили с последним словом.

Суд над подростками, забившими инвалида

На предпоследнее заседание по громкому делу пришла мама погибшего Димы Рудакова. Елена подтвердила, что на видео было слышно, как дети избивали ее сына, а тот в ответ просил их остановиться. «Он ничего не кричал. Он только говорил: «Больно, хватит, достаточно». На одной из фотографий из дела видно, как он сидит голый на земле и смотрит глазками на них. Лицо такое, словно он в надежде, что его отпустят», – говорит Елена Рудакова. Она также дополнила, что на видео слышно, как бьют Диму четверо парней и даже 13-летняя девочка, которая снимала все происходящие. Кроме того, инвалида оскорбляли и издевались над ним.

Мама убитого считает, что некоторые из обвиняемых хотят избежать наказания: «Двое из них, я так думаю, намерены соскочить с процесса. Они всячески добиваются, чтобы им сделали психиатрическую дополнительную экспертизу. Хотя им делали специалисты. Они делают все возможное, чтобы избежать этого наказания».

Юрист Алефтина Яманаева, которая выступает в роли защитника одного из обвиняемых, заявила, что подростки не хотели убивать Диму. А видеоролик должен пройти ряд экспертиз, чтобы его могли использовать в качестве доказательства. «Фонетической экспертизы нет. Нет видеотехнической экспертизы. Не так представлено вещественное доказательство», – выступила перед заседанием адвокат.

Родители обвиняемых в очередной раз отказались разговаривать с местными журналистами.

– Если я и дам интервью, то явно не вам всем, – говорит мама одного из обвиняемых.

– А кому? Малахову? Гордону? – интересуется журналист.

– Малахову, Гордону, – утвердительно отвечает женщина.

Елена Рудакова заявила, что некоторые заявления со стороны обвиняемых в суде ее задели. «На суде бабушка З., она защитник его, сказала: «Обвиняемому снятся сны, Дима приходит во снах. Он отсидит и сделает Диме памятник». Я считаю – это глумление. Потом она тут же говорит: «Вам будет легче, если вы дадите самый максимальный срок? Вас же все мамы проклянут. Но наши дети выйдут, а у вас уже никто не вернется». Это она такие вещи на суде говорит. Я считаю, что это полное издевательство надо мной», – возмущена мать погибшего.

Во время последнего слова некоторые обвиняемые подростки извинились перед Еленой Рудаковой, Димой, перед своими родителями и другими участниками процесса, рассказывает мама убитого. Некоторые фигуранты отказались от выступления.

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью».

Прокуратура запросила для участников расправы над инвалидом наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления.

Приговор будет вынесен в Березовском суде 23 апреля в 9:00.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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