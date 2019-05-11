В Первоуральске около мечети до смерти забили подростка

В Первоуральске нашли труп подростка. Местные жители уверены: парня насмерть забили наркоманы.

«Около Мечети группа наркоманов убили парня», – такой пост в сообществе «Инцидент Первоуральск» оставил подписчик с ником Aquamarine Caine. В комментариях отметились люди, лично знакомые с подростком. Они пишут, что парню было 15 лет, он учился в девятом классе, наркоманом не был. «Эти пацаны его поймали и начали избивать и один из них пнул его по кадыку и он начал задыхаться и задохнулся», – описала одна из подписчиц сообщества. Молодой человек, представившийся другом брата погибшего, отметил, что одного из участников драки уже нашли силовики. Другие сообщают, что задержаны все.

«12 школа одноклассник моего сына. В школе траур дети ревут», «по нему вся школа плачет вся школа обсуждает», пишут жители Первоуральска. Погибший, судя по его странице «ВКонтакте», последний раз заходил в сеть с телефона около шести часов вечера 10 мая, через несколько часов его нашли мертвым. Местные жители пишут, что подросток возвращался через рощу домой, его окликнула компания парней, возможно, они даже не были знакомы.

Между тем официальной информации о гибели школьника нет – в СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались.

23 апреля суд вынес приговор по делу подростков, насмерть забивших инвалида в Березовском. Осужденных отправили в воспитательную колонию на сроки от 8,5 лет до 9 лет и 9 месяцев.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 11.05.19

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