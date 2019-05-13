«К ним подошли два молодых человека», – мама погибшего после драки школьника рассказала подробности инцидента

В Первоуральске продолжают активно обсуждать смерть школьника, скончавшегося после драки. В социальной сети «ВКонтакте» ведется активная травля молодого человека, который – по мнению пользователей – виновен в смерти подростка. Мама погибшего рассказала корреспонденту агентства подробности дня, когда ее сын ушел из жизни.

Инцидент произошел 10 мая. Екатерине Пляскиной медики позвонили в 19:30, рассказывает женщина. Она взяла документы 15-летнего сына и приехала в больницу. «Когда я туда прибежала, он уже был накрыт, он уже мертвый был. Там была скорая помощь и полиция. Там же были и друзья сына», – рассказывает собеседница агентства.

Женщина говорит, в тот день Никита (имя изменено) с друзьями был в роще возле мечети. К подросткам подошли два молодых человека. «Завязалась драка. Я так поняла, Никита первый пнул молодого человека, а потом побежал от него, но его догнали. Мальчики уже не видели, как он его ударил. Они подбежали к нему, пытались привести в чувство, начали бить по щекам, но он уже все…» – мать погибшего ребенка не может сдержать слез.

Как ранее сообщал «Новый День», сообщество «Инцидент Первоуральск» опубликовало пост, в котором говорилось: «Около Мечети группа наркоманов убили парня». Пользователи социальной сети нашли страницу «ВКонтакте» 24-летнего Данила Ч., который якобы является одним из нападавших. Неравнодушные тут же устроили настоящую травлю мужчины в социальной сети. В защиту выступают знакомые Данила. «Данил подошел к нему и сказал «чего ты [токсикоманишь]», подросток в ответ ему по лицу ударил, побежал и упал. Данил догнал его, по лицу руками надавал и с ноги пнул неудачно, но убивать его никто не хотел», – пишет на стене Данила один из пользователей.

Следователь подтвердил Екатерине, что между ее погибшим сыном и данным мужчиной был конфликт. Кроме того, как рассказывает женщина «Новому Дню», на теле подростка были обнаружены ссадина на локте и кровоподтеки в ротовой полости. Но, по версии следователя, эти травмы были не смертельны. «В настоящее время Следственным отделом по городу Первоуральску продолжается доследственная проверка. Согласно данным судебно-медицинского исследования, причина смерти подростка не носит криминального характера», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. На данный момент уголовное дело по факту смерти школьника не возбуждено.

Через месяц станет известна причина смерти подростка, так как будет проведена гистологическая судебно-медицинская экспертиза, утверждает Екатерина. У матери-одиночки остался на воспитании младший сын. Семья собирает деньги на похороны. В этом им помогают родные, знакомые, коллеги и даже школа, в которой учился подросток.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 13.05.19

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