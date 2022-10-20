Новый оперштаб возглавит губернатор Куйвашев

Сегодня на заседании правительства Свердловской области было объявлено о создании регионального штаба для выполнения поручений, которые дал губернаторам Владимир Путин на вчерашнем заседании Совета безопасности.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что штаб создается в соответствии с указом президента, возглавлять его будет губернатор Евгений Куйвашев. «Решения штаба обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Информирую, что по поручению губернатора Свердловской области незамедлительно приступаю к подготовке предложений по персональному составу и порядку работы оперативного штаба. Документ будет готов в ближайшее время», – заявил Шмыков.

Как уже сообщал «Новый День», накануне президент России Владимир Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в регионах. Соответствующий указ уже подписан. По словам президента, главы регионов «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка». Кроме того, продолжил президент, губернаторы должны акцентироваться на «повышении устойчивости работы экономики, промышленности, налаживании и расширении выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»