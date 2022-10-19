Для выполнения поручений Путина, связанных с СВО, на Урале создается региональный штаб

В правительстве Свердловской области отреагировали на новые задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным на сегодняшнем заседании Совета безопасности.

«Повысить скорость принятия решения, эффективность выполнения задач поможет уже зарекомендовавшая себя в период пандемии схема координации органов власти разных уровней, когда центром принятия решений становится региональный штаб. У нас серьезный опыт такого взаимодействия, и мы готовы с нашими коллегами, в том числе из федеральных органов власти в тесной связке отрабатывать все возникающие вызовы. Кроме того, принятые президентом решения способствуют работе по поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции, различные решения по которой сегодня принимаются в Свердловской области», – сообщили в областном правительстве.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня президент России Владимир Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в регионах. Об этом глава государства заявил на заседании Совета Безопасности РФ в среду, 19 октября. Соответствующий указ уже подписан. По словам президента, главы регионов «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка». Кроме того, продолжил президент, губернаторы должны акцентироваться на «повышении устойчивости работы экономики, промышленности, налаживании и расширении выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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