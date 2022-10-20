Банкротство скандального строителя малоэтажек отложено

Процесс по банкротству ЖСК «Западное-1», которое занималось строительством и продажей домов в Екатеринбурге, отложен. Арбитражный суд Свердловской области отказался запускать этот процесс по иску, который подала производственная компания «Лес». Причина – в нарушении правил подачи заявления.

Как сообщается в материалах дела, кредитор должен был сообщить о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, выждать 15 дней и только потом подавать заявление, но положенная пауза сделана не была. А кроме того, о своем желании обанкротить «Западное-1» ранее успело сообщить другое юрдицо. Судя по данным сервиса «Контур-Фокус», первым сделать это успела строительная компания «Бам». Заявление от ее представителей пока не поступало.

Как ранее сообщал «Новый День», ЖСК «Западный-1» занималась строительством и реализацией проекта малоэтажного строительства в квартале, примыкающем к Академическому, на улице Очеретина. Проект сопровождался чередой скандалов.

Несколько лет назад пайщики кооператива не могли получить свои квартиры, кроме того, дома никак не могли подключить к газу из-за нарушений (а самовольное подключение привело к взрыву), еще там шла война домохозяйств с управляющей компанией. Руководство компании, строившей дома, получило серьезные сроки за мошенничество.

Екатеринбург, Марина Иванова

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