Подан иск о банкротстве скандального застройщика, возводившего таунхаусы в Екатеринбурге

Подан иск о банкротстве ЖСК «Западный-1». Эта компания занималась строительством и реализацией проекта малоэтажного строительства в квартале, примыкающем к Академическому. Иск подало ООО «Производственная компания «Лес», которая требует с должника более 16,5 миллионов рублей. В картотеке Арбитражного суда Свердловской области исковое заявление еще не опубликовано, подробности не известны.

С ЖСК «Западный-1» связаны громкие скандалы – несколько лет назад пайщики кооператива не могли получить свои квартиры, кроме того, дома никак не могли подключить к газу из-за нарушений (а самовольное подключение привело к взрыву газа ), еще там шла война домохозяйств с управляющей компанией. Руководство компании, строившей дома, получило серьезные сроки за мошенничество. Что касается ООО «Производственная Компания «Лес» – ее учредитель Сергей Циммер, настоятель храма в Тавде. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге на Очеретина, 13 («Западный-1» – на Очеретина, 11, это адреса малоэтажек).

Многие спорные договоры пайщиков ЖСК проводил через ООО «Строительная компания малоэтажного домостроения», руководителем обеих был бизнесмен Владимир Михеев. А крупнейшим кредитором СКМД была производственная компания «Лес».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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