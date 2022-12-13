После отмены моратория арбитражный суд получает по 147 заявлений о банкротстве в день

Арбитражный суд Свердловской области после отмены моратория получает в день в среднем по 147 заявлений о банкротстве, из них о признании банкротами юридических лиц – всего 5-6, остальные – о признании банкротами граждан.

«Если говорить про юридических лиц, в момент действия моратория – с апреля по конец сентября – в суд поступило 64 заявления о признании банкротами. В октябре мы получили 102 заявления, в ноябре – 115, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова. – Я просматривала статистику, в среднем в день в суд поступает 147 заявлений о банкротстве, из них только 5-6 касаются юрлиц. Думаю, по юридическим лицам после отмены моратория произошел рост порядка 40%».

Для сравнения: в 2019 году в суд всего поступило около 2000 заявлений на банкротство юрлиц, в 2020-м – 1600 заявлений, в 2021-м – снова 2000. За 11 месяцев 2022 года суд принял 608 заявлений.

Спикер отметила, что мораторий на банкротство вводился в России не впервые, такая мера применялась и в период пандемии, поэтому бизнес уже сориентировался.

«Конечно, минусы от введения моратория испытали на себе кредиторы, потому что не могли обращаться в суд для признания должника банкротом, не могли получить оплату за свои услуги и товары, что могло повлечь волну банкротств уже кредиторов. Но всплеска после 1 октября не случилось. Бизнес гибкий, как-то работали организации», – отметила Светлана Сушкова.

После отмены моратория больше всего заявлений о банкротстве поступило в отношении управляющих компаний, подрядчиков, муниципальных предприятий, предприятий сферы услуг. Суммы долгов разные: минимальная – 300 тысяч, максимальная на сегодняшний день – 3,9 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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