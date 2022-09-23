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Пятница, 23 сентября 2022, 13:19 мск

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Мобилизация может повлиять на сроки банкротства

Частичная мобилизация может повлиять на ход процедуры банкротства. Она ведется при непосредственном участии арбитражных управляющих, у которых нет брони от призыва. На сегодняшний день вопрос, как вообще вести банкротство в случае мобилизации арбитражного управляющего, не решен.

«Дело о банкротстве в значительной степени привязано к конкретному арбитражному управляющему – он лично проводит собрания, принимает решения по ряду важных вопросов в деле о банкротстве. И уже возник вопрос, что делать в случае призыва его на военную службу? Они даже в соцсетях спрашивают: если я просто уйду и брошу процедуру, меня дисквалифицируют. Ответственность за прекращение выполнения арбитражным управляющим своих функций предусмотрена, но, конечно, отстранение, а тем более, дисквалификация арбитражного управляющего, маловероятны, поскольку бездействие совершено по уважительной причине, тут нет вины человека. Но проблемы все равно могут быть», – рассказал «Новому Дню» старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

В законах прописан порядок замены арбитражных управляющих – например в случае болезни или дисквалификации, но не в случае мобилизации. Речкин полагает, что, вероятно, на проблему обратят внимание и появятся какие-то пояснения, но процедура банкротства при этом будет затягиваться. «Скорее всего, будут как-то по аналогии передавать осуществление процедур другим арбитражным управляющим. Но пока не совсем понятно, как это будет. Понятно только, что дело о банкротстве будет затягиваться, новому арбитражному управляющему надо будет разобраться в деле», – добавил юрист.

Напомним, до 1 октября наложен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, он действует на все сферы бизнеса без ограничений. Но действие моратория вскоре закончится, к тому же, текущие процедуры не отменялись.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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Метки / Частичная мобилизация

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