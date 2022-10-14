После отмены моратория в арбитраж подали более 500 исков о банкротстве

С 1 октября в Арбитражный суд Свердловской области поступило 452 заявления о признании должников банкротами. Это практически столько же, как было и годом ранее – за первые две недели октября 2021 года в картотеке суда появилось 430 дел. Таким образом, вала банкротных исков после отмены моратория не случилось.

Ранее юристы предполагали, что после отмены моратория серьезно вырастет нагрузка на судей и процедура банкротства, и так достаточно длительная по времени, будет затягиваться еще больше. «Новый День» запрашивал комментарий председателя суда о том, как возрастет нагрузка на судей, однако ответ получить не удалось.

В этом году изменились причины для банкротства. Еще в 2021 году стало увеличиваться число исков о банкротстве физлиц, кредиторами в основном выступали банки. Теперь же в картотеке почти все заявления – о банкротстве физлиц. И во многих случаях должники сами просят признать себя несостоятельными. Из более чем 500 исков в картотеке суда – только 10 поданы против юрлиц. Ранее заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков заявлял, что рост случаев банкротства физлиц не связан не только с ситуацией на Украине, но и с ковидным кризисом – банкротятся по старым долгам, 2017-2019 годов.

Напомним, в марте вводился мораторий на банкротство по заявлению кредиторов – мера касалась вообще всех бизнесменов и физлиц. Это было необходимо, чтобы избежать тотального закрытия компаний в результате вала санкций после событий 24 февраля. Продлевать мораторий не стали. Добавим, в юридическом сообществе обсуждают, что на сроки проведения банкротства может повлиять мобилизация – арбитражные управляющие не имеют брони от призыва, и пока не понятно, как вообще будет идти процесс, если одна из его ключевых фигур сменит портфель с бумагами на каску и бронежилет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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