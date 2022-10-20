Стало известно, кто заменит Шептия в качестве первого вице-спикера

Новым первым вице-спикером заксобрания Свердловской области 25 октября, скорее всего, будет избран депутат из Серова, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков.

Об этом сообщает пресс-служба заксо со ссылкой на спикера Людмила Бабушкину. «После завершения процедуры согласования на этот пост будет предложен Жуков Дмитрий Геннадьевич», – сказала она.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в структуре свердловского заксо две ставки первых вице-спикеров. Одна из них стала вакантной после того, как бывший лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сменил место работы с заксобрания на Совет Федерации. Тогда политологи предположили, что уход Шептия вряд ли отразится на числе вице-спикеров, которых, считая уходящего Шептия, было семь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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