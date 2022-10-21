Уральский пиарщик отправляется добровольцем на фронт

Уральский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов отправляется добровольцем на фронт. «Мне сорок лет, я никогда не служил в армии и не участвовал в военных действиях. 3 декабря 2022 года я отправляюсь на войну добровольцем. Есть много причин поехать. Главная из них: Родина сама себя не защитит. Украинцы давно обстреливают Белгород и анонсируют обстрелы Ростова. А у меня там мама, папа, сестра и шесть племянников. Защита Родины – это не абстракция, не лозунг, а вполне конкретная конкретика. В марте я надеялся, что Минобороны и без меня справится. Но нет, не вывозят», – написал он.

Маматов завел телеграм-канал, в котором рассказывает о своих сборах и подготовке. Там же он указал, что у него есть бронь и повестка ему не приходила, но он сам вызвался добровольцем.

Екатеринбург, Елена Сычева

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