В Свердловской области снизился размер средней зарплаты

В Свердловской области средняя номинальная зарплата за август 2022 года составила 52 473,3 рубля. В июле этот показатель был выше – 53,7 тысячи рублей.

Согласно данным Свердловскстата, самые высокие зарплаты сохраняются в IT-сфере (83,9 тысячи рублей), в финансовых и страховых организациях (88,6 тысячи), в профессиональной, научной и технической деятельности (74 тысяч), в том числе научные исследования и разработки (83,7 тысячи).

Выше среднего уровня зарплаты в добывающей отрасли (64,7 тысячи рублей), логистике (62,3 тысячи), энергетике (60,8 тысячи), промышленности (58,8 тысячи).

Самые низкие средние зарплаты в образовании (26,6 тысячи), в гостиничном бизнесе и общепите (28,3 тысячи).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»