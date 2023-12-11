Средняя зарплата уральцев превысила 75 тысяч рублей

По итогам 9 месяцев 2023 года средняя зарплата жителей Уральского федерального округа составила 75 105 рублей. Как сообщает Свердловскстат, это на 13,6 % выше, чем год назад.

Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Курганской области – на 16,3%. В Тюмени зарплаты выросли на 12%, в Челябинске – на 10,2%, в Свердловской области – на 10%, в ХМАО и ЯНААО – в среднем на 8%.

Напомним, в Свердловской области средняя номинальная зарплата год назад составляла 52 473,3 рубля. Самые высокие зарплаты тогда были в IT-сфере (83,9 тысячи рублей), в финансовых и страховых организациях (88,6 тысячи), в профессиональной, научной и технической деятельности (74 тысяч).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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