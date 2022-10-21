Реконструкция гостиницы «Исеть» начнется в 2023 году

Старт работ по реконструкции гостиницы «Исеть» запланирован на середину 2023 года. Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Губернатор взаимодействовал с федеральным правительством, чтобы они поддержали инвестпроект. От них нужно было получить согласие. Процедуры согласования с федералами прошли», – отметил он.

Напомним, инвестором проекта стала компания «Деловой дом «На Архиерейской», связанная с энергоолигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Предполагается, что после реализации всех работ «Исеть» должна стать четырехзвездочным отелем с сотней номеров. Объем вложений оценивается в 900 млн рублей.

Полный текст интервью с замгубернатора читайте здесь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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