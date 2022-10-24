Поезд Деда Мороза будет ехать до Екатеринбурга больше месяца

Праздничный поезд Деда Мороза в выходные выехал из Великого Устюга, чтобы объехать более 100 городов. В Екатеринбург состав с ретролокомотивом прибудет 1 декабря.

Поезд Деда Мороза впервые запустили в 2021 году, тогда состав выехал из Великого Устюга лишь 5 декабря и объехал 36 городов. Из-за бешеной популярности проект в этом году решили повторить и сделать более масштабным. Состав с главным новогодним волшебником выехал из резиденции 22 октября, и уже 29 октября Дед Мороз поздравит первых детей в Тайшете, а 30 октября – в Братске. Всего в этом году поезд совершит остановку в 130 городах. Где-то пройдут бесплатные спектакли на платформе вокзала, где-то – только встречи Деда Мороза с детьми, на которые нужно приобретать билеты.

До Урала состав будет добираться больше месяца. В Екатеринбург поезд Деда Мороза прибудет в этом году 1 декабря. Известно, что в составе передвижной резиденции – приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Добавим, что билеты в поезд Деда Мороза раскупаются очень быстро. В городах, где состав совершит первые остановки, все уже продано. На встречу в Екатеринбурге продажи начнутся примерно за месяц до прибытия поезда.

Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза прибыл на вокзал Екатеринбурга 13 декабря. Состав встречали десятки семей с детьми.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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