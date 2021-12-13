«Большой, добрый, а в бороде живет снегирь»: дети рассказали, каким увидели Деда Мороза из Великого Устюга (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня прибыл ретропоезд, на котором Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России. Чтобы увидеть волшебника, с раннего утра на железнодорожном вокзале собрались десятки семей с детьми. Но Дед Мороз лишь ненадолго вышел на платформу, поздравил всех с Новым годом, обещал исполнить желания, а затем вернулся в поезд. Попасть в его приемную и в вагоны смогли только те, кто заранее купил билеты.

Поезд выехал из Великого Устюга еще 5 декабря, Екатеринбург – один из 36 городов, где состав делает остановку. По сути это – передвижная резиденция Деда Мороза, в которой есть его приемная (как в Великом Устюге), вагон-ресторан, вагоны для игр. А тянет состав старинный паровоз, который отапливается углем, постоянно гудит и выпускает пар. На вокзал Екатеринбурга он прибыл в 9 утра – под аплодисменты и крики зрителей.

«Мы искали почту Деда Мороза, чтобы отправить письмо. Увидели новость про то, что волшебник сам приезжает. Поэтому приехали на вокзал увидеть его. Обидно, что билетов уже не было в конце прошлой недели, но для нас и встреча паровоза – праздник», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка, которая приехала на вокзал с дочкой.

Дед Мороз в сопровождении Снегурочки, гнома и снеговиков вышел на платформу совсем ненадолго. Он спросил у зрителей – чем знаменит Екатеринбург? Дети растерялись, взрослые кричали – металлургией, промышленностью. Затем волшебник попросил всех закрыть глаза и загадать желание, которое постарается исполнить под бой курантов. После этого пожелал всем счастливого Нового года и вернулся в поезд. Заявленных игр с детьми на перроне не было, отчего некоторые явно расстроились: люди ждали на морозе около часа.

Но дети были счастливы увидеть настоящего Деда Мороза из Устюга. На вопрос корреспондента «Нового Дня» – какой он, волшебник? – ребята разных возрастов отвечали: добрый, большой, высокий, волшебный. «В бороде у него живет снегирь», – уверенно заявил один из мальчишек.

Те, кто купил билеты заранее (1950 рублей – на детей без сопровождения, 2450 – с родителем), посетили поезд Деда Мороза. До 18 часов волшебник будет принимать детей. В вагонах организуют квест, фотографирование, чаепитие в ресторане. Кроме того, дети получат от дедушки подарок. Ну а те, кто не покупал билет, выстроились в очередь в бесплатный вагон. Правда, там никаких игр или квестов нет. Детям показывают просто ретрокупе, украшенные к Новому году, а за дополнительную плату можно сфотографироваться в тематической зоне.

После Екатеринбурга поезд отправится в другие города: завтра его ждут в Ижевске, послезавтра – в Казани. Закончится путешествие Деда Мороза 13 января, в канун Старого Нового года, в Великом Устюге. Всего за это время поезд проедет 13 тысяч километров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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