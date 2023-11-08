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Среда, 8 ноября 2023, 14:53 мск

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Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 25 ноября

В этом году поезд Деда Мороза сделает в Свердловской области три остановки: в Серове, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Праздничный состав прибудет в регион 23 ноября. Билетов на личную встречу с волшебником уже нет.

Из Великого Устюга поезд в этом году отправится 11 ноября. Путешествие Деда Мороза по городам России продлится 64 дня, всего состав проедет 32 тысячи километров. Первыми волшебника встретят Лабытнанги 13 ноября.

В Свердловскую область праздничный ретропоезд приедет 23 ноября. Первая остановка будет в Серове: там состав простоит с 10 до 19 часов. Вторая – в Нижнем Тагиле (24 ноября с 9 до 15 часов). В Екатеринбург Дед Мороз прибудет 25 ноября к 10 часам утра и останется до 21:00.

На каждой станции запланирована анимационная программа у поезда Деда Мороза, вход на которую – свободный. А вот попасть внутрь состава или сходить в кукольный театр (новинка этого года) уже не получится: все билеты раскуплены, хотя продажи идут меньше суток.

Напомним, впервые поезд Деда Мороза запустили в 2021 году. За два года его «пассажирами» стали более 900 тыс. человек в более чем 150 российских городах. Состав поезда каждый год обновляется. В этом году будет «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, вагон-сцена и вагон – кукольный театр для проведения представлений, вагон-лавка с северными сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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