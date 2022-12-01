В Екатеринбурге встретили поезд Деда Мороза (ФОТО)

На вокзал Екатеринбурга сегодня прибыл волшебный поезд Деда Мороза. Встречать его собрались десятки семей. Гость из Великого Устюга поздравил всех с грядущим Новым годом и пообещал, что желания, которые дети загадали вместе с дедушкой, обязательно сбудутся.

Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга в конце октября. И вот уже больше месяца состав курсирует по железным дорогам, останавливаясь в российских городах. В Екатеринбург он прибыл сегодня в час дня. Дед Мороз со Снегурочкой вышли на платформу, где их ждали дети. После официальной части, где зачем-то выступали местные чиновники, волшебник предложил всем собравшимся закрыть глаза и загадать самое заветное желание. После чего Дед Мороз прошелся вдоль толпы и пожал руки детям и взрослым.

В своей передвижной резиденции Дед Мороз весь день будет принимать тех, кто успел купить билеты. Кстати, они разлетелись меньше чем за сутки.

Те, кто не успел приобрести билет, смогут зайти в открытые для посещения вагоны. В составе поезда – приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы.

Со станции Екатеринбург-Пассажирский поезд тронется в 20:00. Завтра его ждут в Кунгуре и Перми. За время своего путешествия Дед Мороз посетит более 100 городов.

Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза прибыл на вокзал Екатеринбурга 13 декабря. Состав встречали десятки семей с детьми.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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