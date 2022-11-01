Екатеринбуржцы меньше чем за сутки раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Продажи билетов на встречу с Дедом Морозом, который прибудет 1 декабря из Великого Устюга, открылись сегодня в полночь. К текущему часу ни одного свободного слота не осталось.

Судя по информации на сайте проекта, поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург в 13:00. Какое-то время главный новогодний волшебник будет общаться с публикой на перроне вокзала, как это было в прошлом году. А с 13:40 начнет личные встречи с детьми. Всего в Екатеринбурге в продаже было девять временных слотов по 20 минут, на каждый – несколько билетов. Все их раскупили за считанные часы.

Как ранее писал «Новый День», праздничный поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга 22 октября, чтобы объехать более 100 городов. До Урала состав будет добираться больше месяца. Известно, что в составе передвижной резиденции – приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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