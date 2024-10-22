Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 31 декабря

В этом году поезд Деда Мороза в Екатеринбург прибудет в канун Нового года. Это будет единственная остановка праздничного состава в Свердловской области.

Из Великого Устюга поезд отправится 11 ноября. В маршрут путешествия войдут города не только Урала, европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока: впервые состав доедет до Сахалина. Путешествие Деда Мороза охватит 63 российских города и продлится ровно два месяца. А во главе поезда встанет паровоз серии П-36. Также в дорогу отправится ретроэлектровоз серии ВЛ-82м.

В этом году для детей доступны два вида программ: посещение передвижной резиденции Деда Мороза и спектакль в вагоне «Кукольный театр». В передвижной резиденции запланированы встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, квест с командой аниматоров, чаепитие в вагоне-ресторане и подарок для ребенка от сказочного волшебника (в него входят набор стикеров с героями поезда и кондитерские изделия от отечественных производителей). Билет для детей от 6 до 13 лет стоит 2450 рублей. Также есть билет «Детский с сопровождением» для ребенка от 3 до 5 лет и сопровождающего от 14 лет – его цена 2950 рублей.

В вагоне «Кукольный театр» покажут 45-минутное представление. В программе также видеопоздравление от Деда Мороза и сладкий подарок. Стоимость билета для детей от 6 до 10 лет – 2450 рублей, для детей от 3 до 5 лет с сопровождающим от 14 лет – 2950 рублей.

В Екатеринбурге продажа билетов начнется 1 декабря. Напомним, в прошлом году все было раскуплено менее чем за сутки. Для безбилетников будут работать вагон-лавка и вагон-ресторан с северной кухней.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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