Атрибуты квадробера и лошадь для хоббихорсинга: что просят дети у Деда Мороза

На почте Деда Мороза поделились самыми заветными желаниями из новогодних писем. Так, в этом году дети просят маски животных, дополнительные детали к образу и лошадку для хоббихорсинга.

Как рассказали «Новому Дню» представители отделения почты резиденции российского Деда Мороза, сейчас начинается самый пик отправления посланий, и до Нового года ожидается еще около 300-400 тысяч новогодних писем. Всего рассмотрено уже более 98 тысяч писем с желаниями, из них 936 пришло из Свердловской области.

Как и в прошлом году, у зимнего волшебника заказывают различные современные гаджеты и аксессуары к ним, конструкторы «Лего» и «Майнкрафт», сладости, косметику и украшения, коллекции фигурок из современных зарубежных мультфильмов, поезда и машинки с дистанционным управлением. В этом году дети стали чаще мечтать о домашнем питомце.

Заказы приходят не только от детей, но и от взрослых. Сотрудники почты Деда Мороза отметили, что у взрослых желания не изменились: одни хотят встретить свою вторую половинку, другие – улучшить материальное положение. Кроме того, взрослые стали чаще мечтать о путешествиях. А поправить свое здоровье просят в основном женщины старше 55 лет.

«Самые трогательные письма поступают от детей, когда они рассказывают в письме о своей семье и просят подарки только для них – чтобы мама, папа, брат, сестра просто улыбнулись», – поделились в резиденции Деда Мороза.

Как ранее писал «Новый День», в прошлом году чаще всего просили о мирном небе над головой.

Напомним, в канун Нового года в Екатеринбург прибудет поезд Деда Мороза. В этом году для детей доступны два вида программ: посещение передвижной резиденции Деда Мороза и спектакль в вагоне «Кукольный театр».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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