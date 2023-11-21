«Мирного неба над головой»: на почте Деда Мороза рассказали о самой частой просьбе

На почте Деда Мороза поделились самыми заветными желаниями из новогодних писем, которые отправляют как взрослые, так и дети. Самым частым желанием стала просьба о мирном небе над головой.

Как рассказали «Новому Дню» представители отделения почты резиденции российского Деда Мороза, сейчас начинается самый пик посланий, и до Нового года ожидается еще около 100 тысяч. Всего рассмотрено уже более 150 тысяч писем с желаниями, из них 4927 пришло из Свердловской области.

Заказы приходят не только от детей, но и от взрослых. Самые популярные просьбы – различные современные гаджеты и аксессуары к ним. В основном желают: сладости (ведро «чупа-чупс»); игрушечные машинки, поезда, автобусы на пульте управления; роботов; конструкторы («Лего» или «Трансформеры»), коллекции фигурок из современных зарубежных мультфильмов; домашних питомцев, чаще всего собак (встречаются описания до мельчайших подробностей окраса).

Как рассказали сотрудники почты Деда Мороза, мечты детей изменились в сравнении с прошедшими годами: если раньше они просили любой подарок (чаще сладости), то сейчас идут вполне конкретные запросы со ссылками на интернет-магазины.

Из необычных просьб – мечты о путешествиях, желание иметь суперсилу, шляпу для исполнения желаний на неограниченное количество раз, киндер-сюрприз размером в 2 метра.

Напомним, 25 ноября в уральскую столицу приедет поезд Деда Мороза. Как ранее писал «Новый День», путешествие по городам России продлится 64 дня, всего состав проедет 32 тысячи километров. В Свердловскую область праздничный ретропоезд прибудет 23 ноября. Первая остановка запланирована в Серове: там состав простоит с 10 до 19 часов. Вторая – в Нижнем Тагиле (24 ноября с 9 до 15 часов). В Екатеринбурге Дед Мороз окажется 25 ноября к 10 часам утра и останется до 21:00. На каждой станции пройдет анимационная программа у поезда Деда Мороза, вход на которую – свободный.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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