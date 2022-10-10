Стало известно, когда Дед Мороз приедет на Урал

Российские железные дороги опубликовали маршрут, по которому в этом году проедет поезд Деда Мороза.

В УрФО поезд прибудет в конце ноября. 28 ноября Дед Мороз будет в Тюмени, 29 – в Каменске-Уральском и Кургане, 30 – в Челябинске, 1 декабря – в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Как уже сообщал «Новый День», год назад Дед Мороз немного разочаровал екатеринбуржцев. Заявленных игр с детьми на перроне не было, отчего некоторые явно расстроились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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