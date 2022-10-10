российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 октября 2022, 16:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Стало известно, когда Дед Мороз приедет на Урал

Фото РЖД

Российские железные дороги опубликовали маршрут, по которому в этом году проедет поезд Деда Мороза.

В УрФО поезд прибудет в конце ноября. 28 ноября Дед Мороз будет в Тюмени, 29 – в Каменске-Уральском и Кургане, 30 – в Челябинске, 1 декабря – в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Как уже сообщал «Новый День», год назад Дед Мороз немного разочаровал екатеринбуржцев. Заявленных игр с детьми на перроне не было, отчего некоторые явно расстроились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Большой, добрый, а в бороде живет снегирь»: дети рассказали, каким увидели Деда Мороза из Великого Устюга (ФОТО, ВИДЕО)

Метки / Новый год

Темой ледового городка-2023 станет «300-летие Екатеринбурга» / Россияне на каникулах ходили по музеям и стоматологам / Почти миллион человек посетили главные елки Екатеринбурга за каникулы: это в разы больше, чем раньше / Путин поздравил россиян в самом длительном обращении к Новому году / Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз / «Быстрая и крутая»: в ЦПКиО открыли самую большую горку в России (ФОТО, ВИДЕО) / Мэрия Москвы закроет Красную площадь на Новый год / История одной елки: как изменилось главное дерево Екатеринбурга за 80 с лишним лет (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,