За три квартала текущего года в рамках параллельного импорта на Урал завезено 900 тонн товаров общей стоимостью 16 млн долларов.

Об этом рассказал на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

По сравнению с прошлым годом серьезно выросла номенклатура импорта. Ввозят одежду, обувь, парфюмерию, станки, запчасти для станков и автомобилей. Популярны у уральцев такие производители, как «Сименс», «Бош», «Скания», «Фольксваген», «Мишлен».

Ранее глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что объем введенных в Россию товаров по программе параллельного импорта в денежном выражении достиг 12,6 млрд долларов. Более половины, 6,7 млрд долларов, пришлось на товары критического импорта. «Весовой объем товаров, ввезенных в рамках параллельного импорта, составляет 1,6 млн тонн, в том числе товаров критического импорта – более миллиона тонн. Критический импорт – это то, что сейчас официально не ввозится и попало под санкции», – сказал чиновник. Булавин отметил, что бизнес перестроился и для обхода санкций находит новых партнеров и новые пути поставки товаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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