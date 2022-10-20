Объем параллельного импорта в Россию достиг $12,6 млрд

Объем введенных в Россию товаров по программе параллельного импорта в денежном выражении достиг 12,6 млрд долларов. Более половины, 6,7 млрд долларов, пришлось на товары критического импорта, пояснил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

«Весовой объем товаров, ввезенных в рамках параллельного импорта, составляет 1,6 млн тонн, в том числе товаров критического импорта – более миллиона тонн. Критический импорт – это то, что сейчас официально не ввозится и попало под санкции», – сказал чиновник в интервью ТАСС.

Булавин отметил, что бизнес перестроился и для обхода санкций находит новых партнеров и новые пути поставки товаров.

Программу параллельного импорта ввели в действие в мае, а позже продлили до конца 2023 года. Минпромторг прогнозировал, что в рамках программы до конца 2022 года в страну ввезут товаров на 16 млрд долларов. В сентябре прогноз увеличили до 20 млрд.

Москва, Наталья Рязанова

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