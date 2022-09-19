Объем параллельного импорта к концу года достигнет $20 млрд

Минпромторг изменил прогноз по объему параллельного импорта в Россию. Минимальный порог составит 20 млрд долларов, заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Только в августе в Россию по программе параллельного импорта завезли товаров на 3,1 млрд долларов.

«По данным ФТС России, с 17 мая было ввезено товаров почти на 9,4 млрд долларов. Мы немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 млрд долларов», – сказал вице-премьер в интервью «Известиям».

Денис Мантуров отметил, что власти пока не строят прогнозы о том, как долго будет работать программа. Некоторые бренды уже исключили из списка параллельного импорта, поскольку они вернулись на российский рынок. Эта мера будет актуальна, пока отечественные производители не смогут покрывать потребности покупателей.

«Большие усилия направлены на развитие российского производства. В тех сферах, в которых производитель сможет обеспечивать потребности промышленных предприятий и конечных потребителей, применение параллельного импорта вовсе не потребуется», – пояснил Мантуров.

Программу параллельного импорта продлили до конца 2023 года. Минпромторг допустил, что она будет работать и дольше. Предварительно, к концу 2022 года ожидался завоз товаров на 16 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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