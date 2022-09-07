Параллельный импорт в Россию продлят до конца 2023 года

Программа параллельного импорта будет работать в России до конца 2023 года, а, может, и дольше, рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Решение такое подготовлено. Речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке». – сказал Мантуров во время Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Механизм внутри программы останется прежним: включение того или иного товара в список разрешенных к параллельному импорту будет зависеть от решения производителя оставаться или нет на российском рынке.

В Минэкономразвития анонсировали продление программы параллельного импорта вместе с другими антикризисными мерами. С начала мая до середины августа объем параллельного импорта в Россию составил чуть менее 6,5 млрд долларов. Экономисты спрогнозировали увеличение до 16 млрд к концу года.

Программу ввели после ухода с российского рынка ряда компаний в связи с ужесточением антироссийских санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине, которую Москва начала в ответ на просьбу республик Донбасса о защите.

Владивосток, Наталья Рязанова

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