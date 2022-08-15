Объем параллельного импорта в Россию почти достиг 6,5 млрд долларов

С начала мая объем параллельного импорта в Россию составил чуть менее 6,5 млрд долларов. К концу года этот показатель может вырасти до 16 млрд, допустил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что специфика механизма не позволяет делать точные прогнозы. К тому же, Минпромторг внимательно оценивает товары, которые получают разрешение на параллельный импорт.

«Подход должен быть взвешенным, чтобы не навредить национальным компаниям. Мы прорабатывали перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям», – сказал министр в интервью «Интерфаксу».

Мантуров подчеркнул важность маркировки товаров, которая остается обязательной при ввозе продукции на территорию России по программе параллельного импорта.

«Маркировка сегодня является практически единственным инструментом контроля, который в условиях введенных послаблений и моратория на проведение проверок помогает пресекать поступление на рынок нелегальной продукции. Никаких сложностей с маркировкой товаров параллельного импорта нет», – добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня окончательно легализовал параллельный импорт на 2022 год. Поставщики товаров, ввозимых в Россию без согласия правообладателей, освобождены от уголовной и административной ответственности.

Благодаря этой мере, ритейл сумел восстановить ассортимент смартфонов до уровня начала 2022 года. В ряде магазинов выросло число представленных моделей, в некоторые завезли больше новых марок.

Москва, Наталья Рязанова

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