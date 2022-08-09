Ассортимент смартфонов в России восстановился до уровня начала года

Ритейл восстановил ассортимент смартфонов до уровня начала 2022 года. В ряде магазинов выросло число представленных моделей, в некоторые завезли больше новых марок, пишут «Известия».

Покупателям «М. Видео – Эльдорадо» доступны около 500 моделей от 20 брендов. Количество моделей Apple, Samsung и Xiaomi практически достигли уровня февраля.

В «Ситилинке» появились товары брендов Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo, новых для этой торговой сети. Покупателям предлагают 150 тыс. наименований, что соответствует ассортименту электроники в начале года.

«Расширение модельного ряда весьма относительно. Практически любой аппарат вы найдете в интернет-магазине, но количество позиций в торговых точках снизилось примерно вдвое: держать их на прилавках при низком спросе невыгодно», – рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, при наличии нескольких модификаций смартфонов может быть ограничен выбор цвета, что стало издержками параллельного импорта. Муртазин допустил, что ассортимент смартфонов может полностью восстановиться к Новому году.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента. Это случилось из-за ухода из России ряда зарубежных производителей и логистических трудностей при поставках комплектующих.

Москва, Наталья Рязанова

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