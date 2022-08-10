Эксперты предрекли скорое подорожание смартфонов в России

К сентябрю цены на смартфоны вырастут на 10-15%, свидетельствуют результаты исследования ценового агрегатора Price.ru. Эксперты объясняют грядущее подорожание тем, что россияне традиционно покупают новую технику в преддверии осени.

При этом, согласно исследованию, в августе по сравнению с июлем стоимость гаджетов не повышалась. Более того, летом было отмечено небольшое снижение цен, до 2-5%, среди популярных флагманов из-за сезонного затишья, указывается в материалах. В Price.ru прогнозируют, что в рамках сезонного спроса к осени рост цен на смарфоны составит 10-15%, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, самыми популярными на российском рынке остаются смартфоны компаний Apple и Samsung, несмотря на их уход из страны. Оба бренда ввозятся в Россию в рамках параллельного импорта. Эксперты связывают это с тем, что спрос на другие представленные в России бренды пока не сформирован у широкого потребителя. Между тем, в Price.ru ожидают, что нишу лидера по продажам в РФ уже к концу года может занять китайская Xiaomi.

Москва, Наталья Петрова

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