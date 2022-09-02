Программу параллельного импорта в России продлят

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что программа параллельного импорта в России будет продлена на год вместе с другими антикризисными мерами.

По словам министра, данный вопрос рассматривался у премьер-министра на прошлой неделе. В итоге было решено еще на год продлить 37 антикризисных мер. Это регуляторные меры, связанные «с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», – рассказал Решетников.

Второй большой блок – это меры по поддержке импорта. Здесь, по словам главы МЭР, продлен параллельный импорт, упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, а также ускорение таможенных процедур.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 июня окончательно легализовал параллельный импорт на 2022 год. Поставщики оригинальных товаров, ввозимых в Россию без согласия правообладателей, освобождены от уголовной и административной ответственности. Согласно соответствующему федеральному закону, механизм параллельного импорта действует до конца 2022 года.

В середине августа вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что с начала мая объем параллельного импорта в Россию составил чуть менее 6,5 млрд долларов. К концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до 16 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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