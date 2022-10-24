В Нижнетагильский пруд выпустили 5000 белых амуров и судаков

В Нижнетагильский пруд запустили более 5000 молодых особей белого амура и судака. Акцию по зарыблению провел и профинансировал ЕВРАЗ. На экологические мероприятия по сохранению и развитию биологического разнообразия водоема компания направила около 1,7 млн рублей.

В зарыблении приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев, представители Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод».

«За последние несколько лет мы направили на мероприятия по расширению биоразнообразия Нижнетагильского пруда более 9 млн рублей. Но зарыбление – это лишь малая часть того, что сегодня делает ЕВРАЗ НТМК в рамках принятой в компании экологической стратегии. На комбинате проводится масштабная работа по модернизации и вводу новых аспирационных установок, ремонту водоохранного оборудования. Продолжается переход предприятия на замкнутый цикл водоснабжения, что позволит минимизировать забор свежей воды из Нижнетагильского пруда», – рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

«Качество воды в Нижнетагильском пруду за последнее время улучшилось. Немалую роль в этом сыграла системная работа ЕВРАЗа с научным сообществом и «Главрыбводом» по зарыблению водоема», – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мальков выращивают специально по заказу компании специалисты Нижне – Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в рыбопитомнике под Екатеринбургом. Перед зарыблением специалисты проверили качество воды Нижнетагильского пруда, наличие кормовой базы и других популяций рыб. 4190 крупных представителей белого амура и 1000 годовалых судаков позволят увеличить количество рыбы в пруду.

Белый амур – травоядная рыба-мелиоратор, которая очищает водоем, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, негативно влияющие на состояние пруда.

Судак – санитар водоемов, так как питается в основном сорной рыбой, а также больными и слабыми особями.

После зарыбления экологи ЕВРАЗ НТМК совместно со специалистами «Главрыбвод» также заселили одноклеточную микроводоросль хлореллу в прудок-осветитель на реке Малая Кушва.

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК зарыбляет Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище ценными породами рыб для развития биологического разнообразия с 2018 года. За это время в водоемы было выпущено более 45 тысяч особей белого амура, толстолобика, судака и сазана. Кроме того, в прудки-осветители для биологической очистки от загрязнений ежегодно заселяются высшие водные растения из Бразилии и Африки – эйхорния и пистия. Они питаются и органическими, и неорганическими веществами.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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