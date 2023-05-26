В Нижнетагильском водохранилище поселились 2000 толстолобиков (ФОТО)

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области и ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в Нижнетагильское водохранилище молодняк белого толстолобика, всего 2 тысячи особей.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, конец мая – лучшее время для запуска рыбы. В этот период в воде больше всего питательных веществ и корма. Запуск молодняка обычно начинают после появления комаров – это дает много живого корма в виде комариных личинок.

Добавим, в октябре 2022 года в Нижнетагильский пруд запустили более 5000 молодых особей белого амура и судака.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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