Студенты УрФУ будут стажироваться в государственном Эрмитаже

Студенты гуманитарного института УрФУ будут проходить стажировку в Эрмитаже для последующей работы в Екатеринбургском музее ИЗО. Соответствующее соглашение было подписано между вузом и двумя музеями.

«Гуманитарная сфера испытывает кадровый голод. Наши специалисты штучный товар, их на большой территории готовят только в УрФУ, а учитывая отношения между Эрмитажем и Екатеринбургом, Эрмитаж является приоритетной площадкой для наших будущих сотрудников», – сообщил глава ЕМИИ Никита Корытин.

Директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что стажировки в музее не так просто организовать, но для совместной работы создан проект. По его словам, уже сейчас в фондохранилищах музея можно видеть много молодых сотрудников, а новому поколению необходимы стажировки. Ранее «Новый День» писал, что в музеях Свердловской области в последние годы ощущается серьезный дефицит реставраторов. Это сильно беспокоит музейщиков, так как уже сейчас некоторые предметы искусства невозможно экспонировать, потому что их некому подготовить.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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