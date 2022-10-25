Почему федеральные VIP ездят в Нижний Тагил, а не в Екатеринбург – мнения политологов

За последние три месяца Нижний Тагил посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, и, по некоторым данным, предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК Вагнера. При этом названные высокопоставленные лица миновали Екатеринбург в поездках. «Новый День» поинтересовался у политологов, чем вызван повышенный интерес федеральных VIP ко второму городу Свердловской области.

«Причины визитов Шойгу и Медведева понятны и очевидны. В Нижнем Тагиле находится крупнейший завод по производству бронетанковой техники, и логично, что на фоне военной спецоперации к нему повышенное внимание. Если бы УВЗ находился в условном Краснотурьинске, то федеральные чиновники ехали бы туда. Так что тут речь идет не о посещении города, а о визите на оборонное предприятие. Кстати, краткость поездки Дмитрия Медведева, его окружение во время просмотра цехов УВЗ, говорит как раз о том, что это был рабочий визит, а не политический. Как правило, политические визиты федеральных чиновников сопровождаются разными ритуалами – культурной и познавательной программой, встречей с людьми и прочее», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

Власти Нижнего Тагила могут попробовать извлечь для себя пользу из визитов федеральных чиновников, считает политолог Анатолий Гагарин. Как минимум, город ожидает увеличения оборонзаказа. «Почему сейчас приезжают именно в Тагил? Начиная с 90-х годов, Екатеринбург перестал быть городом, в котором сосредоточены военно-промышленные заводы, и пальму первенства в этой сфере забрал Нижний Тагил. Там есть несколько крупных заводов, которые производят мощную технику, и даже увеличивают производство, согласно заявлению Медведева. В Екатеринбурге заводы и производства также работают в напряженном ритме, но их масштабы не такие, как в Тагиле. Хотя я надеюсь, что Екатеринбург тоже сумеет достойным образом ответить на вызовы», – заключил собеседник агентства.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»