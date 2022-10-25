Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, как музей будет жить в условиях международной изоляции

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что после 30 лет «открытости миру» музей в новых геополитических условиях сосредоточится на себе.

«Мы живем в особой, всем понятной геополитической обстановке. Поэтому некая открытость, которая была последние 30 лет, она превращается в сосредоточенность на себе. У нас есть возможность больше взглянуть на себя и развить те вещи, которые не очень развивались, потому что мы были заняты. Мы открылись миру, показали себя миру, и не всё миру понравилось. Теперь мы немножко на себя посмотрим, – заявил Михаил Пиотровский на пресс-конференции, посвященной «Дням Эрмитажа» в Екатеринбурге. – Новейшие технологии позволяют сохранить нам полное присутствие в мире без того, чтобы куда-то ездить и возить. Одна из задач – возникшую изоляцию преодолеть через то, чтобы все видели, что у нас происходит».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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