На переподготовку кадров для ОПК выделят 4 млн рублей

Правительство Свердловской области выделит средства на профессиональную переподготовку кадров для работы на предприятиях ОПК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании заксобрания Наталия Бордюгова, и.о. директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. «Мы уже рассматривали этот вопрос и подготовили предложения в минфин. На следующий год нам одобрено порядка 4 млн рублей для подготовки кадров для оборонного комплекса», – сказала Бордюгова в ответ на соответствующий вопрос депутата Тараса Исакова.

Кроме того, чиновница рассказала, что число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 21 октября составило 17 759 человек (в марте – 18 676 человек), а вакансий в регионе – более 50 тысяч. Под угрозой увольнения сейчас находятся 872 человека, работающих в режиме неполной занятости – 2250.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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