Сотрудникам ОПК, привлеченным из других регионов, выплатят по 262 тысячи рублей

Предприятия оборонно-промышленного комплекса с 2023 года смогут получить компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других регионов страны, сообщает ДИП.

«Такое постановление было принято на уровне Федерации. Мы у себя в регионе должны будем составить перечень организаций ОПК, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий. Предприятия, привлекающие из других субъектов работников на свои производства, могут получить существенную финансовую поддержку от государства – выплату в размере 12 МРОТ на каждого привлеченного специалиста. Сумма выплачивается четырьмя равными частями», – рассказали в департаменте труда и занятости населения Свердловской области.

Размер финансовой поддержки в расчете на одного работника составит 262 188 рублей. Сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей. Анонсируя данное нововведение на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ 13 декабря, председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что это решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей», – отметил Михаил Мишустин.

Ранее «Новый День» сообщал, что правительство Свердловской области выделит средства на профессиональную переподготовку кадров для работы на предприятиях ОПК. Об этом заявила 25 октября на заседании заксобрания Наталия Бордюгова, и.о. директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. «Мы уже рассматривали этот вопрос и подготовили предложения в минфин. На следующий год нам одобрено порядка 4 млн рублей для подготовки кадров для оборонного комплекса», – сказала Бордюгова в ответ на соответствующий вопрос одного из депутатов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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