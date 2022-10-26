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Среда, 26 октября 2022, 12:27 мск

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Мэрия Екатеринбурга подала заявки на строительство семи школ по концессии

Администрация Екатеринбурга планирует заключить концессионные соглашения на строительство еще семи школ, если получит федеральное финансирование. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Корюков.

«В 2022 году у нас началось строительство школы № 41 по концессионному соглашению с компанией «Атомстройкомплекс» и Сбербанком. Это первый проект для Екатеринбурга, который рассчитан на два года. После возведения школы город рассчитается с застройщиком в течение десяти лет. Мы также подали заявки на строительство еще семи школ по концессии. Но тут мы зависим от федерального бюджета, в котором закладываются расходы на выделение грантов для школьной концессии. Какие субъекты РФ получат эти гранты, мы пока не знаем. Но на будущее мы открыты. У нас были проекты концессий на общественный транспорт и строительство дорог, но пока это все остается на бумаге», – рассказал чиновник.

Напомним, механизм государственно-частного партнерства для строительства школ включает три этапа. Частная компания (застройщик) выполняет проектные работы, проходит госэкпертизу, строит здание и до окончания срока соглашения выполняет техническое обслуживание. Область и город после сдачи объекта в течение установленного срока равными платежами компенсирует затраты застройщика. После окончания срока соглашения застройщик передает здание школы в муниципальную собственность.

Ранее городские чиновники отмечали, что концессии и инфраструктурные кредиты остаются единственным инструментом привлечения денег для строительства школ, хотя в таком случае новые здания обходятся бюджету дороже.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/742867.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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