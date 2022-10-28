Зима близко: на Урал прилетели снегири

Жители Екатеринбурга заметили на улицах первых снегирей. Обычно птицы перебираются на зимовку на Урал в ноябре.

«Снегири прилетели. Сфотографировать себя не дал: посидел на рябине и улетел», – рассказала горожанка.

Обычно птицы прилетают в ноябре, 12 число месяца даже называют «синичкиным праздником». Зимними птицами считаются не только снегири, но также щеглы, свиристели, сойки. Чтобы пернатым было проще зимой, для них в парках сооружают кормушки. В некоторых локациях, где недавно прошла реконструкция, кормушки были сразу предусмотрены проектом. Например, в парке за Дворцом молодежи есть целая аллея кормушек. Екатеринбуржцы приносят туда хлеб и зерно для подкормки птиц.

Напомним, синоптики обещают Свердловской области скорые снегопады. Предположительно, мокрый снег пойдет уже 31 октября – 1 ноября. Полностью он уже вряд ли растает.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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