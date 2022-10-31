Из-за снегопада в Екатеринбурге пробки 8 баллов, взлетели цены на такси

В Екатеринбурге из-за снегопада наблюдаются серьёзные заторы на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас затруднения 8 баллов.

Стоят и центр, и окраины. Водители сообщают о мелких ДТП.

В то же время цены на такси взлетели в полтора-два раза. Например, из Академического до вокзала обычно можно доехать за 400 рублей, сейчас – за 650. Сервисы объясняют это повышенным спросом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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