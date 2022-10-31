Для уборки снега на трассы Свердловской области вышли 270 машин, но заторы на дорогах все равно есть

На трассах Свердловской области для борьбы с гололедом и снегом высыпали уже 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка. Сейчас на дорогах регионального значения работают 270 единиц техники. На устранение последствий снегопада дается от 3 до 12 часов, в зависимости от категории трассы.

Между тем автолюбители сообщают, что есть трудности с движением по Серовскому тракту, по дороге от Режа до Екатеринбурга.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что снегопад был прогнозируемым, перед главами городов стоит задача держать состояние дорог под контролем и при необходимости вывести дополнительную технику. На полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Тротуары от снега по нормативам убираются в течение 24 часов.

В Екатеринбурге дороги сегодня днем будут чистить 381 рабочий и 121 единица спецтехники. Всего за минувшие сутки на территории региона выпало до одного сантиметра снега.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, снегопад пришел в Свердловскую область сегодня ночью. В Екатеринбурге с утра образовались огромные пробки, а такси взвинтили цены.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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