В Свердловской области впервые пройдет отбор школьников для участия в «Умницах и умниках»

В школах Свердловской области впервые пройдет региональный отбор олимпиады «Умницы и умники», финал которой традиционно проходит в Москве на Первом канале. В регионе выберут трех десятиклассников, которые смогут побороться за бюджетные места в МГИМО.

Программа «Умницы и умники», которая по сути является школьной олимпиадой, идет на Первом канале уже 30 лет. Ее победители получают льготы при поступлении в МГИМО либо зачисляются в вуз без испытаний. Региональные отборочные туры ранее проводились в 20 субъектах России, но в Свердловской области пройдут впервые.

Старт подачи заявок для участия в олимпиаде – 1 февраля 2023 года. Допускаются учащиеся 10 классов всех школ Свердловской области. А 18 февраля в школах региона пройдет первый заочный отборочный этап в форме эссе. Имена успешно справившихся с конкурсным заданием учеников объявят 10 марта.

«Эти десятиклассники будут затем приглашены на второй очный финальный этап в апреле – мае 2023 года. Финал проходит в формате, приближенном к правилам Всероссийской телевизионной олимпиады: с полуфинальными и финальными агонами, орденами, агонистами и теоретиками, – сообщили в пресс-службе Уральского института управления – филиале РАНХиГС (партнер олимпиады). – Победителями олимпиады станут три участника второго этапа: агонисты – победители финального раунда (агона), а также теоретики, набравшие наибольшее количество баллов (орденов). Чемпионы без дополнительных испытаний примут участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники» в Москве».

Оценивать участников на очном туре в Екатеринбурге будет лично автор и бессменный ведущий телеолимпиады Юрий Вяземский.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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